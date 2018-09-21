Совету Европы предложили выбрать между Украиной и Россией: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 21 сентября, 2018, 11:00 — ИА Регнум.
- Совету Европы советуют определиться между «истериками Киева» и членством РФ;
- Огонь зимней Универсиады — 2019 зажгли в Турине;
- О реабилитации свергнутого экс-президента Литвы;
- Демография как приоритет бюджета России;
- Рубль отреагировал на прогнозы правительства России.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 14:00 мск.
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