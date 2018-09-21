Владивосток, 21 сентября, 2018, 08:13 — ИА Регнум. Вице-губернатор Приморского края Дмитрий Братыненко лишился должности. Это первое кадровое решение после скандальных итогов второго тура голосования на выборах губернатора региона, сообщил корреспонденту ИА REGNUM источник в администрации края.

Отставка чиновника

Читайте также: Депутаты Приморья определят дату новых выборов губернатора 26 сентября

Именно Дмитрий Братыненко в администрации края курировал вопросы внутренней политики, взаимодействие с избиркомом и Законодательным собранием региона. Эксперты, комментируя ещё итоги первого тура выборов губернатора Приморья, обвиняли именно куратора по внутренней политике в том, что врио главы края Андрей Тарасенко не смог набрать необходимых для победы более 50% голосов избирателей.

Отставка Дмитрия Братыненко стала первой по итогам скандального подведения итогов во втором туре на выборах губернатора, но источники и эксперты сходятся во мнении, что это не последнее увольнение в органах власти региона.

Читайте также: Делят шкуру неубитого медведя: кто займет место главы Приморья?

Как сообщало ИА REGNUM, избирательная комиссия Приморья после рекомендации ЦИК РФ признала выборы губернатора несостоявшимися. В избирком поступило огромное количество жалоб о нарушениях при подсчёте голосов, а также о подкупе, подвозе избирателей и незаконной агитации. Все жалобы переданы в правоохранительные органы. Следственный комитет приступил к проведению проверок.

Выборы губернатора Приморья будут назначены на декабрь 2018 года решением Законодательного собрания.

Читайте также: Выборы губернатора Приморья: всё хорошо — идём ко дну

Напомним, по итогам подсчета 100% бюллетеней во втором туре голосования действующий губернатор Андрей Тарасенко набрал 49,55% против 48,06% у кандидата от КПРФ Андрея Ищенко. Стороны обвинили друг друга в подтасовках и фальсификациях.