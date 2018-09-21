Ставрополь, 21 сентября, 2018, 08:08 — ИА Регнум. Профессоры Ставропольского государственного аграрного университета (СтГАУ) посетили одно из ведущих сельскохозяйственных предприятий в Сербии, где обменялись опытом с коллегами в области современного молочного скотоводства, сообщает пресс-служба вуза.

Винсент Ван гог. Коровы

При встрече ученых исполнительный директор корпорации PKB Ратко Томик сообщил, что в управлении компании находится около 30 тыс. га сельхозземель, фермы, другие активы, а также около 20 тыс. голов крупного рогатого скота молочного и мясного направления продуктивности, около 3,5 тыс. голов свиней и более 1,6 тыс. голов овец.

Представители СтГАУ ознакомились с работой предприятия, посетили национальную лабораторию оценки качества молока, а также встретились с учёными сельскохозяйственного университета Сербии.

При встрече с профессором экономики сельского хозяйства и кооперативов Белградского университета Миладином Шеварличем, который является почетным профессором Волгоградского ГАУ, были обозначены перспективы сотрудничества относительно обмена специалистами, прохождения практики для студентов и преподавателей, проведения совместной научно-исследовательской работы и публикации результатов исследований.

Отмечается, что ускоренное развитие молочного скотоводства является одним из приоритетных научных направлений в Ставропольском государственном аграрном университете. На протяжении 2015−2017 гг. учёными вуза была разработана региональная система управления высокопродуктивными генетическими ресурсами в молочном скотоводстве, направленная на импортозамещение и выполненная с учетом рекомендаций Международного комитета регистрации животных (ICAR), методологию которого в нашем университете впервые в РФ перевели на русский язык и адаптировали в научной и образовательной сфере.