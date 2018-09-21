Париж, 21 сентября, 2018, 08:05 — ИА Регнум. Глава Франции Эммануэль Макрон заявил, что британские предложения по Brexit «неприемлемы в том виде как они есть», потому что они «не уважают целостность единого рынка», сообщает Europe1.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

Отвечая на вопрос о возможном проведении второго референдума в Великобритании, твердо отвергнутом премьер-министром Терезой Мэй, президент Франции заявил: «Не мне решать вопрос о суверенном выборе британского народа».

«Необходимо использовать следующие несколько недель для того, чтобы достичь результата. Мы ожидаем новых предложений от Великобритании в октябре», — продолжил Эммануэль Макрон.

Лондон и Брюссель надеются прийти к согласию на предстоящем саммите в Брюсселе в октябре 2018 года. Стороны намерены окончательно оформить «развод», установив рамки для их будущих отношений, особенно на экономическом уровне.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, саммит стран Европейского союза по вопросам миграции и выхода Великобритании из ЕС прошел в Зальцбурге, Австрия, с 19 по 20 сентября.