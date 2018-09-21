Оренбург, 21 сентября, 2018, 07:56 — ИА Регнум. Жительница Оренбургской области пожаловалась министру здравоохранения региона Галине Зольниковой на сотрудников морга в Абдулино. Женщина в блоге главы профильного ведомства проинформировала о ситуации, в которую попала в связи с гибелью родственницы. Оренбурженка шокирована ситуацией, в которой ей пришлось оказаться.

NIOSH Морг

«Пишу Вам, а у самой до сих пор шевелятся волосы от произошедшего.15.09.2018 у меня скончалась тётя в ГБУЗ «Городская больница» г. Абдулино в реанимации. Нам сообщили о смерти и о том, что мы сами должны перенести тело в морг. Поскольку мы находимся в Оренбурге, нам пришлось экстренно искать знакомых, которые ночью отнесли тело в морг», — отметила Анна М.

Однако по приезде в больницу выяснилось, что все сотрудники морга в отпуске. Оренбурженке, по ее словам, пришлось около часа ходить по кабинетам (от главного врача до приемного покоя) в надежде найти хоть кого-то, кто поможет попасть в помещение морга и забрать тело тёти. Ситуация разрешилась тем, что женщине дали ключи и заявили: «Идите забирайте тело, только принести ключ обратно!»

«Осознавая весь ужас происходящего и понимая, что тело совершенно не готово к погребению, я была вынуждена идти, открыть морг, налить ведро воды (было у супруга в машине), помыть тело моей любимой тёти, одеть её, с помощью супруга переложить в гроб и везти в деревню для погребения», — сказала Анна М.

В жалобе она отметила — жители Абдулино делятся признаниями, что такое безобразие в морге длится уже на протяжении лет трёх:

«Что это? Халатность или разгильдяйство? Как мне можно было дать ключи от морга? Мне, простому человеку? Почему моя тётя даже после жизни лежала не в специальной холодильной камере, а в тамбуре, завёрнутая в простыни, подвергнутая такому унижению? Как чувствуем себя МЫ — родственники усопшей?» — вопрошает женщина.

Уже есть реакция чиновников. В министерстве здравоохранения сообщили, что заявление Анны М. принято к рассмотрению.