Эрбиль, Ирак, 21 сентября, 2018, 07:35 — ИА Регнум. Премьер-министр Иракского Курдистана Нечирван Барзани поблагодарил курдских женщин и молодых людей за свою активную гражданскую позицию, сообщает 21 сентября Kurdistan.ru.

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По словам вице-президента Демократической партии Курдистана (ДПК), молодые люди и женщины ведут курдский народ к дальнейшему прогрессу.

«Напомню, что с самого своего образования ДПК верила в то, что между мужчинами и женщинами существует равенство. Именно наша партия стала создавать школы, в которых девушки могли получать образование», — отметил Барзани.

Напомним, 30 сентября 2018 года в Иракском Курдистане пройдут парламентские выборы, фаворитом здесь является Демократическая партия Курдистана, основанная в 1946 году национальным курдским героем Мустафой Барзани.