Улан-Удэ, 21 сентября, 2018, 07:13 — ИА Регнум. В Улан-Удэ (Бурятия) сегодня, 21 сентября, с рабочим визитом прилетел министр спорта РФ Павел Колобков.

Egov-buryatia.ru Министр спорта РФ Павел Колобков (слева) и глава Бурятии Алексей Цыденов

Как сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве, министр в Бурятии примет участие в круглом столе, посвящённом реализации инфраструктурных проектов в регионах РФ с применением механизма государственно-частного партнёрства.

Павел Колобков встретится с главой Бурятии Алексеем Цыденовым. Регион и министерство спорта РФ планируют подписать соглашение о сотрудничестве в области развития физкультуры и спорта.

Сообщается также, что Колобков в Улан-Удэ проведёт совещание по вопросу строительства ледового дворца, осмотрит крупнейшие спортивные объекты региона, примет участие в церемонии открытия первой Республиканской спортивной школы по плаванию.

Напомним, 20−21 сентября в столице Бурятии проходит выездное межведомственное совещание Минспорта России и Минэкономразвития России. Его основная тема — «Инвестиционная деятельность в регионах. Инвестиции в спорт и развитие спортивной инфраструктуры». Мероприятие собрало специалистов в сфере спорта из Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Татарии, Воронежской области, Башкирии, Удмуртии, Челябинской области, Алтайского края и Иркутской области.