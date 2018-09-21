Екатеринбург, 21 сентября, 2018, 07:19 — ИА Регнум. Челябинск разгребают от мусора, а Екатеринбург готовят к смене власти. Об этом и другом — в материале ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Счастье не за горами

Выбор «ЕР»

Екатеринбург на следующей неделе может обрести новую власть. Генсовет «Единой России» одобрил предложение свердловских единороссов. Вице-губернатор Александр Высокинский утверждён в качестве основного кандидата от «партии власти». Одобрительное письмо подписал секретарь генсовета Андрей Турчак.

Напомним, Высокинский был предложен свердловскими единороссами 19 сентября. А всего на пост мэра претендуют 19 человек. При этом все они будут вынесены на суд депутатов думы, хотя рекомендованы лишь трое. Похоже, депутатам предстоит непростой выбор.

Одно уже можно сказать точно — сити-менеджер Александр Якоб покинет свой пост. Прощаться с ним представители политической элиты региона начали ещё две недели назад.

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Челябинские завалы

В Челябинске ситуация с вывозом мусора дошла до точки. Недобросовестные перевозчики вместо того, чтобы вывозить отходы за пределы города, начали складировать их прямо в городской черте. Одним из импровизированных полигонов твёрдых коммунальных отходов стал расположенный рядом карьер. Туда мусор сваливают и присыпают землёй.

Жильцы не устают жаловаться на обилие несанкционированных свалок. Терпение властей, похоже, дало трещину. На смену недобросовестным фирмам пришли другие. Процесс вывоза мусора возглавил оператор из Магнитогорска. Оттуда же пригнали и коммунальную технику.

Разгребать в Челябинске предстоит много. К концу следующей недели закончат?

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Кургану вернули мэра

В Кургане 20 сентября произошло, несомненно, большое событие. Городу вернули единого мэра. Двуглавая система управления остаётся в прошлом.

Решение приняли депутаты областной думы. Нового и уже единого мэра назначат по конкурсу.

Подробности: Кургану вернули единого мэра

Новый депутат

В Законодательном собрании Свердловской области появился новый депутат. Им стал Александр Юланов, который в 2016 году баллотировался по списку «Справедливой России».

Юланов уже получил удостоверение. В Заксобрании он занял место, освободившееся 22 мая. Напомним, тогда мандата был лишён Армен Карапетян. Теперь уже экс-депутат пытался вернуться в парламент через суд, но безуспешно.

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Кто калечит голубей?

В ямальском городе Лабытнанги местные жители жалуются на обилие искалеченных голубей. Неизвестные калечат птиц, отрывают от них части тела, просто убивают. Кто занимается этим: псих или подростки? Пока ответа нет.

В ситуацию вмешалась даже мэрия города, без особого успеха. А жильцы предлагают взять город под видеонаблюдение. Вдруг где-то на кадрах и промелькнёт тот самый живодёр?

Подробно: Псих или подростки? Ямальский город кишит покалеченными голубями

ЧП с детьми

Не обошлось 20 сентября без плохих новостей о детях. В Тюмени ребёнок погиб после укуса клеща. Его родители во всём винят врача. В Оренбурге нашли пропавшего 19 сентября 12-летнего школьника. Мальчик был мёртв.

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В оренбургском селе Шарлык собака набросилась на девятилетнего мальчика. Врачи смогли спасти ребёнка.

Ленин на складе

В Оренбурге бронзовая скульптура Ленина демонтирована с постамента памятника. Её уже доставили на склад, где и оставили на некоторое время.

Также разобрали пьедестал.

Отметим, это всё сделано на время работ по реставрации. После их окончания постамент соберут и скульптуру вернут. Добавим, памятник в Оренбурге был установлен в 1925 году и является одним из старейших в стране.

Подробно: В Оренбурге старейшую скульптуру Ленина отправили на склад

Дресс-код — под запретом

В Перми прокуратура дала свою оценку скандалу с элитной гимназией №4, где девушку отказались пускать на занятия из-за цвета волос. Ведомство пришло к выводу, что дресс-код не является законным.

Прокуратура уже опротестовала те акты гимназии, которыми были введены ограничения по внешнему виду учащихся. Против гимназии и руководства возбудили административные дела, а вице-мэру Перми внесено представление.

Подробно: В Перми прокуратура указала элитной гимназии на незаконность дресс-кода

Борьба за жизнь

Жительница югорского Сургута Инна Становая несколько лет не может добиться лечения. У неё редкое заболевание, жизненно необходим дорогостоящий препарат «майозайм». Но пока медики прописали ей витамины. А в СКР посоветовали идти в суд.

Подробности читайте здесь: «Прописали витамины»: в Югре умирает женщина с редким заболеванием