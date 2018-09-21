Барнаул, 21 сентября, 2018, 05:31 — ИА Регнум. В Барнауле изъята крупная партия фальсифицированной алкогольной продукции, реализовать которую злоумышленники намеревались в торговых точках на территории Алтайского края. Сотни бутылок с различными видами коньяков, виски, водки, вин, шампанского (всего около 120 тысяч литров), оклеенных фальшивыми этикетками, хранились в гаражных боксах, арендованных в центре краевой столицы. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Мвд.рф Изъятый фальсифицированный алкоголь

По её словам, подозреваемые в поставке фальсификата задержаны, это двое жителей Барнаула. В рамках возбуждённого уголовного дела по части 2 статьи 171.3 Уголовного кодекса РФ, им избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде.

Известно также, что операция по пресечению незаконного оборота алкогольной продукции проводилась сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по Барнаулу совместно с ФСБ России по Алтайскому краю, при участии Росгвардии.