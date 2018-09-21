Министерскую «нефтедочку» из Татарии пытаются обанкротить
Казань, 21 сентября, 2018, 04:56 — ИА Регнум. АО «Холдинговая компания «Татнефтепродукт», специализирующееся по основному виду деятельности на оптовой торговле моторным топливом и учреждённое министерством земельных и имущественных отношений Татарии, требуют признать банкротом. На сегодня компания-ответчик входит в группу «ТАИФ», имеет сеть АЗС в шести регионах помимо Татарии. Дело к производству пока не принято, дата заседания не назначена, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Истцом в данном деле выступил конкурсный управляющий ООО «ОйлТэк» Юрий Онуфриенко. Иск подан 19 сентября 2018 года, сумма претензий — 69 065 000 рублей.
ООО «ОйлТэк», которая находится в Зеленодольском районе Татарии, также специализируется на оптовой торговле топливом, но с марта 2017 года находится на стадии ликвидации. ООО является основным владельцем ООО «Аксайская судоходная бункерная компания» (Ростов-на-Дону). В феврале 2017 года в отношении компании «ОйлТэк» было введено конкурсное производство. В рамках процедуры несостоятельности конкурсный управляющий оспорил одну из сделок.
«Взыскать с акционерного общества «Холдинговая компания «Татнефтепродукт» в пользу общества с ограниченной ответственностью «ОйлТэк» 69 065 000 руб. в счет векселя серии АА № 2
Эта же сумма фигурирует и в банкротном иске к АО. Её же истребует ООО в рамках иска, который суд начнёт рассматривать 18 октября 2018 года.
По данным ЕГРЮЛ, АО «Холдинговая компания «Татнефтепродукт» учреждена
На официальном сайте компании отмечается, что «компания имеет развитую нефтесбытовую инфраструктуру, охватывающую большинство районов республики».
"Компания имеет автозаправочные станции в Ульяновской, Самарской, Кировской областях, Удмуртской, Марийской и Чувашской республиках, 11 нефтебаз с общим емкостным парком около 250 тыс. куб. м», «Структура Холдинговой компании «Татнефтепродукт» включает в себя исполнительный аппарат, 11 филиалов и 10 дочерних и зависимых предприятий нефтепродуктообеспечения и разветвленную сеть автозаправочных станций. В течение 1998−2009 гг. компания полностью обновила свою сеть АЗС: введено в эксплуатацию 87 новых АЗС, проведена реконструкция 77 действующих АЗС», — уточняется на сайте.
На 30 июня 2017 года единственным акционером АО с долей 100% являлось ООО «ТАИФ-НК АЗС».