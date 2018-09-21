Казань, 21 сентября, 2018, 04:56 — ИА Регнум. АО «Холдинговая компания «Татнефтепродукт», специализирующееся по основному виду деятельности на оптовой торговле моторным топливом и учреждённое министерством земельных и имущественных отношений Татарии, требуют признать банкротом. На сегодня компания-ответчик входит в группу «ТАИФ», имеет сеть АЗС в шести регионах помимо Татарии. Дело к производству пока не принято, дата заседания не назначена, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Банкротство

Истцом в данном деле выступил конкурсный управляющий ООО «ОйлТэк» Юрий Онуфриенко. Иск подан 19 сентября 2018 года, сумма претензий — 69 065 000 рублей.

ООО «ОйлТэк», которая находится в Зеленодольском районе Татарии, также специализируется на оптовой торговле топливом, но с марта 2017 года находится на стадии ликвидации. ООО является основным владельцем ООО «Аксайская судоходная бункерная компания» (Ростов-на-Дону). В феврале 2017 года в отношении компании «ОйлТэк» было введено конкурсное производство. В рамках процедуры несостоятельности конкурсный управляющий оспорил одну из сделок.

«Взыскать с акционерного общества «Холдинговая компания «Татнефтепродукт» в пользу общества с ограниченной ответственностью «ОйлТэк» 69 065 000 руб. в счет векселя серии АА № 2 от 16.06.2016 года. Восстановить акционерному обществу «Холдинговая компания «Татнефтепродукт» право требования к должнику в размере 69 065 000 рублей», — отмечается в материалах дела.

Эта же сумма фигурирует и в банкротном иске к АО. Её же истребует ООО в рамках иска, который суд начнёт рассматривать 18 октября 2018 года.

По данным ЕГРЮЛ, АО «Холдинговая компания «Татнефтепродукт» учреждена 18.06.2002 года, с 14 февраля 2018 года компания находится в процессе реорганизации в форме присоединения к нему других юрлиц. Уставный капитал — 281 860 064 рубля, учредитель — министерство земельных и имущественных отношений Татарии. Временно исполняющий обязанности гендиректора — Наиль Садыков. Компания в разное время выступала учредителем 19 юрлиц. В их числе — автономная некоммерческая организация «Клуб хоккея на траве «Динамо-Казань», АО «Инвестиционный кооперативный банк».

На официальном сайте компании отмечается, что «компания имеет развитую нефтесбытовую инфраструктуру, охватывающую большинство районов республики».

"Компания имеет автозаправочные станции в Ульяновской, Самарской, Кировской областях, Удмуртской, Марийской и Чувашской республиках, 11 нефтебаз с общим емкостным парком около 250 тыс. куб. м», «Структура Холдинговой компании «Татнефтепродукт» включает в себя исполнительный аппарат, 11 филиалов и 10 дочерних и зависимых предприятий нефтепродуктообеспечения и разветвленную сеть автозаправочных станций. В течение 1998−2009 гг. компания полностью обновила свою сеть АЗС: введено в эксплуатацию 87 новых АЗС, проведена реконструкция 77 действующих АЗС», — уточняется на сайте.

На 30 июня 2017 года единственным акционером АО с долей 100% являлось ООО «ТАИФ-НК АЗС».