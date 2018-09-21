Москва, 21 сентября, 2018, 04:18 — ИА Регнум. За неделю 37 иностранных летательных аппаратов замечены у российских границ, сообщили в Минобороны РФ.

AF.mil Самолёты ВВС США

За этот период российские истребители 13 раз поднимались в воздух для перехвата иностранных аппаратов. Нарушений воздушного пространства России допущено не было.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, неделю назад Минобороны РФ засекло 15 иностранных летательных аппаратов.