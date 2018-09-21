Вашингтон, 21 сентября, 2018, 04:05 — ИА Регнум. Экономика Грузии идет на поправку, сообщили в МВФ.

Грузинский флаг

По словам Кристин Лагард, главы Международного валютного фонда, грузинская экономика подает признаки восстановления. Это происходит благодаря «разумной макроэкономической политике».

Своё заявление Лагард сделала после переговоров с грузинским премьер-министром Мамукой Бахтадзе.

Напомним, в конце июня МВФ одобрил кредит в размере $42,25 млн для Грузии. Полная программа помощи «экономическим реформам» рассчитана на три года. На втором этапе планировалось перечислить $285 млн, из которых $83 млн в Тбилиси уже отправлено.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце августа Грузия и Европейская комиссия подписали меморандум о выделении Тбилиси €45 млн финансовой помощи для «осуществлении экономических реформ».