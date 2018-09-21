Москва, 21 сентября, 2018, 03:58 — ИА Регнум. Администрация тюрьмы в Александрии запрещает арестованной в США гражданке РФ Марии Бутиной совершать прогулки на свежем воздухе, заявил ее отец Валерий Бутин в интервью «Известиям».

В американской тюрьме

По его словам, Мария проводит в одиночной камере 22 часа в сутки, общаться с другими заключенными она может только через окно в двери камеры. По его мнению, это делается для того, чтобы оказать психологическое давление на российскую гражданку. Также администрация дает Марии Бутиной не более 15−20 минут на разговор с родными.

Напомним, гражданка России Мария Бутина была задержана в США летом 2018 года. Ей вменяют попытки проникновения в американские компании, которые могут влиять на политику Соединенных Штатов, а также работу иностранным агентом без регистрации. Бутиной грозит до 15 лет тюрьмы.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 сентября был создан фонд для сбора средств в поддержку арестованной в США гражданки РФ Марии Бутиной. Сообщается, что средства из фонда должны пойти как на поддержку самой Марии, так и ее семье, которой сложно справиться с ситуацией без помощи общественности.

Ранее, 10 сентября, суд округа Колумбия отклонил ходатайство защиты гражданки России Марии Бутиной о замене тюремного заключения домашним арестом. Суд посчитал, что Бутина в таком случае предпримет попытку побега из США.