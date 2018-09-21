Белград, 21 сентября, 2018, 03:09 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретится с главой МИД Сербии Ивицей Дачичем в столице Республики Сербской (входит в состав Боснии и Герцеговины) Баня-Луке 21 сентября, сообщает пресс-служба МИД Сербии.

Слободни умјетник Баня-Лука

Сообщается, что помимо переговоров, Дачич посетит церемонию закладки камня в основание русско-сербского храма и культурного центра. По данным местного телевидения, в Баня-Луке и Сараеве усилили меры безопасности в связи с приездом Сергея Лаврова. Из-за запланированных мероприятий на несколько часов перекроют улицы как для проезда автомобилей, так и для пешеходов.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 сентября лидер Сербии Александр Вучич в ответ на вопрос о признании Косово Сербией ответил, что этот вопрос должен решаться при участии «великих держав». В частности, по его словам, достичь какого-либо соглашения можно только при содействии мировых держав для поддержания диалога между албанцами и сербами.