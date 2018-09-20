Президент Южной Кореи обещал привезти Трампу письмо от Кима
Сеул, 21 сентября, 2018, 02:29 — ИА Регнум. Послание лидера Северной Кореи Ким Чен Ына для американского президента Дональда Трампа лично доставит глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин, сообщает Yonhap.
Встреча Трампа и Муна запланирована на 24 сентября. Оба лидера примут участие в заседаниях Генассамблеи ООН.
Напомним, в Пхеньяне завершились переговоры между Муном и Кимом. Трамп заявил, что получил большое письмо от главы Северной Кореи и что в недалеком будущем планируется встреча с ним.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 сентября генсек ООН Антониу Гуттереш положительно оценил переговоры между Севером и Югом.
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