Сеул, 21 сентября, 2018, 02:29 — ИА Регнум. Послание лидера Северной Кореи Ким Чен Ына для американского президента Дональда Трампа лично доставит глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин, сообщает Yonhap.

President.go.kr Встреча Мун Чжэ Ина и Ким Чен Ына

Встреча Трампа и Муна запланирована на 24 сентября. Оба лидера примут участие в заседаниях Генассамблеи ООН.

Напомним, в Пхеньяне завершились переговоры между Муном и Кимом. Трамп заявил, что получил большое письмо от главы Северной Кореи и что в недалеком будущем планируется встреча с ним.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 сентября генсек ООН Антониу Гуттереш положительно оценил переговоры между Севером и Югом.

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