Хельсинки, 21 сентября, 2018, 01:47 — ИА Регнум. Президент Финляндии Саули Ниинистё передал Национальному архиву документы и фотографии, связанные с союзником Гитлера, соучастником блокады Ленинграда и организатором геноцида русских в Карелии Карлом Густавом Маннергеймом, сообщает пресс-служба финского президента.

Карл Густав Маннергейм принимает Адольфа Гитлера

Сообщается, что в коллекцию входит около 170 документов и фотографий Маннергейма и членов его семьи. Эта коллекция была подарена финскому президенту лидером России Владимиром Путиным в Сочи 22 августа. По словам пресс-службы, Ниинистё настаивает, чтобы архив сохранил коллекцию как единое целое.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2016 года в Санкт-Петербурге была открыта мемориальная доска Карлу Маннергейму, который с 1918 года воевал с Советской Россией, а с 1941 по 1944 год был союзником нацистской Германии и замыкал блокаду Ленинграда с севера.

Табличка была размещена на здании Военного инженерно-технического университета. Появление мемориальной доски пособнику нацистов вызвало бурное общественное осуждение, и в октябре 2016 года доска была демонтирована.