Петрозаводск, 21 сентября, 2018, 01:18 — ИА Регнум. Подозреваемый в убийстве двух жительниц Петрозаводска задержан, сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета РФ по Карелии.

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«В ходе расследования уголовных дел об убийствах девушек в городе Петрозаводске задержан подозреваемый», — сообщили в СКР.

Задержанный — 28-летний житель Петрозаводска. В рамках уголовного дела назначены судебно-медицинские экспертизы.

Следователи предполагают, что он совершил нападения на горожанок 19 и 20 сентября 2018 года: на 20-летнюю девушку — у общежития, на 27-летнюю — в центре города. Обе скончались от ударов ножом.

Напомним, 19 и 20 сентября появились сообщения о найденных убитыми двух молодых женщинах в Петрозаводске. Были возбуждены уголовные дела, начался розыск возможных убийц.