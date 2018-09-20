Кишинёв, 21 сентября, 2018, 01:08 — ИА Регнум. Молдавия считает Украину своим «надежным партнером на европейском пути» и отмечает общий интерес двух стран в «вопросах демилитаризации Приднестровья и его дальнейшей реинтеграции в состав Молдовы». Об этом заявила на встрече с секретарем Национального совета безопасности и обороны (СНБО) Украины Александром Турчиновым вице-премьер Молдавии по «реинтеграции» Кристина Лесник, передает корреспондент ИА REGNUM.

Oborona.gov Российский миротворец в ПМР

Стороны подробно обсудили «организацию контроля международными наблюдателями хранилища боеприпасов в селе Колбасна на территории Приднестровья», заметив, что охраняемые российскими военными склады расположены в 1,5 км от украинской границы, «представляя угрозу безопасности для всего региона». «Российская Федерация грубо нарушила взятые обязательства по вывозу находящихся на своей военной базе боеприпасов и оружия. Она также удерживает там незаконно свой военный контингент, который является центром дестабилизации в регионе. Мы поддерживали и будем поддерживать Молдову, с которой у нас общий путь европейской интеграции», — заявил Турчинов.

ИА REGNUM напоминает, что Оперативная группа российских войск (ОГРВ) и российские миротворцы находятся на территории ПМР в соответствии со статьями 2 и 4 Соглашения о принципах мирного урегулирования молдавско-приднестровского конфликта, подписанного в 1992 году главами России и Молдавии в присутствии президента Приднестровья. Согласно статье 8 данного Соглашения, его действие может быть прекращено либо «по согласию сторон», либо «в случае выхода из него одной из договаривающихся сторон».

Несмотря на постоянные попытки подвергнуть сомнению мандат РФ на выполнение миротворческой миссии и требования вывести российские войска из Приднестровья, звучащие на протяжении ряда лет, о своем выходе из Соглашения о принципах мирного урегулирования молдавско-приднестровского конфликта Кишинев до сих пор не объявил.