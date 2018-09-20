Вашингтон, 21 сентября, 2018, 01:10 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп поздравил японского премьер-министра Синдзо Абэ с переизбранием на пост лидера правящей партии и главы парламента в своем Twitter.

内閣官房内閣広報室 Дональд Трамп и Синдзо Абэ

«Поздравляю моего хорошего друга премьер-министра Синдзо Абэ с его сокрушительной победой на выборах в Японии. Жду не дождусь плодотворно с ним поработать еще несколько лет! Увидимся на следующей неделе в Нью-Йорке», — заявил американский президент.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября на выборах главы правящей в Японии Либерально-демократической партии победу одержал действующий японский премьер-министр Синдзо Абэ. Его поддержали более 500 депутатов и однопартийцев. Его давний соперник экс-министр обороны Сигэру Исиба смог заручиться поддержкой лишь 254 человек.