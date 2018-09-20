Вашингтон, 21 сентября, 2018, 00:58 — ИА Регнум. Заместитель помощника президента США, директор по вопросам Европы и России при Совете национальной безопасности Фиона Хилл призвала Молдавию, Украину и Грузию вести «совместную работу по сдерживанию российского влияния в регионе Восточной Европы». Об этом она заявила на встрече в Вашингтоне с председателем парламента Молдавии Андрианом Канду, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Хилл приветствовала инициативу по созданию стратегического координационного центра для Молдавии, Грузии и Украины. А Канду сообщил о мерах, принятых в сотрудничестве с Украиной и Грузией, обмене опытом между тремя странами, в том числе по борьбе с «российской пропагандой». Фиона Хилл также призвала молдавские власти продолжать реформы и обеспечить свободные и справедливые парламентские выборы в 2019 году.

Об этом же с Канду говорил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл. Он призвал Молдавию активизировать борьбу с коррупцией. «Боритесь с коррупцией, и мы обязуемся больше сделать для Молдавии», — сказал он. И тоже призвал провести парламентские выборы 2019 года в соответствии с международными демократическими стандартами и принципами.