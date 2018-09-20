Абердин, США, 21 сентября, 2018, 00:46 — ИА Регнум. Женщина в Абердине американского штата Мэриленд устроила стрельбу, в результате которой погибли как минимум три человека, сообщает Associated Press.

Цитата из к/ф «Отважная». Реж. Нил Джодан. 2007. США — Австралия Женщина с пистолетом

Сообщается, что инцидент произошел в округе Харфорд. По словам шерифа, стрельбу открыла 26-летняя работница склада сети аптек Rite Aid, проживавшая в соседнем округе. Причины, побудившие женщину устроить стрельбу, в настоящее время не известны.

В результате происшествия погибли три человека, еще трое получили ранения. Женщина-стрелок в ходе перестрелки получила смертельное ранение и скончалась. По словам шерифа, в настоящее время угрозы для жителей округа нет. Полицейские продолжают осматривать территорию складов в поисках других пострадавших.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября на территории штата Мэриленд произошел инцидент со стрельбой. Тогда СМИ сообщали, что полиция задержала одного подозреваемого, но подробностей произошедшего не было. Тогда сообщалось лишь о троих погибших и о том, что стрельба произошла на одном из промышленных предприятий.