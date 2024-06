Лондон, 21 сентября, 2018, 00:33 — ИА Регнум. Шорт-лист литературной Букеровской премии опубликован 20 сентября, сообщает сайт премии.

В списке — британцы Анна Бернс, Дейзи Джонсон, Рэйчел Кушнер и Робин Робертсон, американцы Рэйчел Кушнер и Ричард Пауэрс и писательница из Канады Эси Эдугьян.

Анна Бернс написала роман Milkman, Дейзи Джонсон (27 лет) — книгу Everything Under.

Книга Рэйчел Кушнер называется The Mars Room, Ричард Пауэрс выдвинул роман The Overstory, а британец Робин Робертсон предложил жюри книгу The Long Take.

Канадка Эси Эдугян написала роман Washington Black.

Напомним, Букеровская премия считается одной из самых престижных в мире английской литературы. Учреждена в 1969 году. С 2014 года награду присуждают за роман на английском языке, и неважно, гражданин какой страны его написал.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 мая премию получила польская писательница Ольга Токарчук за книгу «Flights» («Полеты»). Полька получила €57 тысяч.