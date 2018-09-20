Киев, 21 сентября, 2018, 00:01 — ИА Регнум. После ввода обязательной трансляции украиноязычной музыки, радиостанции столкнулись с отсутствием качественной украинской музыки, заявил член организации «Музыкальный батальон» Николай Гриценко 20 сентября во время пресс-конференции в издании «Укринформ».

Александр Горбаруков ИА REGNUM На Украине

"Мы вообще не слышим украинские качественные песни в этих квотах, за которые боролись присутствующие», — констатировал Гриценко.

Он также отметил, что существующее украиноязычное творчество, зачастую, носит подчеркнуто сельский характер и культивирует нелицеприятный образ украинца:

«Идёт профанация на украинском языке того искусства, которое — иное, а в эфире оно звучит в таком видоизменённо-саркастически-юмористически-пижонском плане с тематикой «кумовьев и сала». Продолжает культивироваться образ украинца именно в таких общих российско-пропагандистских штампах. К сожалению, это так», — подытожил эксперт.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко объявил, что украинские радиостанции перевыполняют языковые квоты, транслируя в основном украиноязычную музыку.

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