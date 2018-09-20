Москва, 20 сентября, 2018, 23:46 — ИА Регнум. Министерство обороны подтвердило подлинность представленных ранее документов по ракете, сбившей малайзийский самолёт Boeing в небе над Донбассом летом 2014 года. Соответствующий комментарий распространила вечером 20 сентября пресс-служба ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Крушение рейса MH17

Ранее «Новая газета» обнародовала материал, в котором обращалось внимание на несовпадение в представленном Минобороны «восстановленном подлиннике» формуляра дат выпуска ракеты и заполнения самого документа. Издание указало на то, что формуляр был датирован 14 января 1986 года, тогда как датой производства ракеты в нём значится 24 декабря 1986 года.

Как пояснили в Минобороны, при создании зенитной управляемой ракеты 9М38 в опытно-конструкторской работе на неё разрабатывался комплект рабочей конструкторской документации, в который входили экземпляр формализованного формуляра на двигатель, сопло и другие агрегаты.

«При этом формуляр на двигатель являлся эталонным. С него делался тираж формуляров, в которые затем и вносилась уникальная информация, характеризующая каждый двигатель к каждой изготовленной ракете», — сообщили в ведомстве.

В случае прихода в негодность эталонного формуляра, то есть «подлинника», вместо него создавалась точная копия — «восстановленный подлинник», с которого также продолжалось тиражирование формуляров, но уже под названием «восстановленный подлинник».

«Информация об этом отражалась на полях данного документа. Так, представленный в ходе брифинга Минобороны России формуляр двигателя был скопирован с восстановленного 14 января 1986 года подлинника, о чем и говорит сделанная в формуляре запись», — пояснили в пресс-службе.

В министерстве подчеркнули, что такой порядок разработки технической документации определялся ГОСТ 19.602−78, в соответствии с которым в документацию и вносились конкретные номера двигателей к зенитным управляемым ракетам 9М38.

Напомним, 18 сентября в Минобороны России сообщили, что ракета, сбившая малайзийский самолёт над Донбассом, была в 1986 году изготовлена на Долгопрудненском машиностроительном производственном объединении и передана в воинскую часть в Украинской ССР, после чего не покидала украинской территории. Данные об этом были получены по заводскому серийному номеру ракеты, который был присвоен заводом-изготовителем.

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