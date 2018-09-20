Саранск, 20 сентября, 2018, 23:36 — ИА Регнум. В Мордовии намолочен 1 млн тонн зерна. Урожайность составила 25,8 ц/га, сообщили ИА REGNUM в Минсельхозе республики.

Government.ru Сбор зерновых

В настоящее время продолжается уборка кукурузы на зерно, намолочено 14 тыс. тонн при урожайности 57 ц/га. Продолжается уборка кукурузы на силос, заготовлено 311 тыс. тонн силоса.

Кроме того, по состоянию на 20 сентября завершен сев озимых культур на площади 185 тыс. га при плане в 175 тыс. га.

Глава Мордовии Владимир Волков поздравил сельхозпроизводителей «со знаковым для всего агропромышленного комплекса республики достижением».

Он отметил, что такой результат стал возможен благодаря весомому вкладу каждого сельчанина, использованию новейших технологий мирового уровня, поддержке федерального центра и лично президента России Владимира Путина.

«Текущий год доставил немало хлопот и испытаний, но ваши трудолюбие и деловой настрой даже в сложнейших погодных условиях позволяют рассчитывать на высокий урожай», — подчеркнул глава республики.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в течение весны и лета на территории республики несколько раз вводился режим чрезвычайной ситуации в связи с опасными агрометеорологическими явлениями.

Так, в конце марта 2018 года в связи с образованием на полях ледяной корки и угрозы гибели сельхозкультур действовал режим ЧС.

Последний раз такой же режим был введен 31 августа в связи с почвенной и атмосферной засухой.

Напомним, по состоянию на 12 октября 2017 года, в Мордовии был намолочен 1,36 млн тонн зерна. По итогам уборочной кампании 2016 года, получен 1,314 млн тонн зерна при урожайности почти 30 ц/га. Тогда этот результат стал вторым в истории Мордовии и одним из лучших в Приволжском федеральном округе.