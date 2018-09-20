Москва, 20 сентября, 2018, 23:16 — ИА Регнум. Член совета директоров ПАО «Газпром спецгазавтотранс» (дочерняя структура «Газпрома») Владимир Тумаев, который был объявлен в розыск в связи с исчезновением из-под домашнего ареста, задержан в одной из клиник в Москве. В настоящее время решается вопрос о необходимости отправить его в Ижевск для избрания меры пресечения или оставить в Москве.

Татьяна Раджабова ИА Красная Весна Арест

Адвокат Сергей Бровченко, представляющий Тумаева, уверен, что никаких оснований для объявления в розыск и последующего задержания подозреваемый не давал, сообщает «Коммерсантъ».

По словам главы управления ФСИН по Удмуртии Михаила Арсланова, о местонахождении в больнице Тумаев уведомил лишь 3 сентября, нарушив постановление Индустриального районного суда Ижевска от 2 сентября.

В настоящее время Тумаев доставлен в следственный отдел СКР по Басманному району.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по данным следствия, экс-глава «Срецгазавтотранса» организовал в Ижевске покушение на убийство знакомого предпринимателя, с которым до этого судился несколько лет на почве имущественных притязаний.

Нападение произошло в марте 2017 года, потерпевший получил два огнестрельных ранения, но выжил, благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.

Огнестрельные ранения были квалифицированы как тяжкий вред здоровью.

В итоге экс-глава «дочки» «Газпрома» обвиняется по ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 30, п. п. «ж», «з» ч. ч. 1 ст. 105 УК РФ («Организация покушения на убийство по найму, совершенного группой лиц»).

В феврале 2018 года по решению Индустриального суда Ижевска обвиняемый был заключен под домашний арест. Затем Верховный суд Удмуртии изменил меру пресечения на содержание под стражей. В июне районный суд вновь направил обвиняемого на домашний арест, срок которого истекал 12 сентября.

В начале сентября Тумаев был объявлен в федеральный розыск, поскольку, не уведомив органы следствия, выехал с места проживания, где находился под домашним арестом.

На следующий день полиция получила информацию о том, что пропавший находится в МНТК «Микрохирургия глаза» имени Федорова, где он перенес операцию на глазу.