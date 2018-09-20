Верона, Италия, 20 сентября, 2018, 23:13 — ИА Регнум. Депутаты муниципалитета итальянского города Вероны лишили президента Украины Петра Порошенко статуса почетного гражданина города, сообщает 20 сентября Sputnik Italia со ссылкой на члена городского совета Вероны Вито Коменчини.

Иван Шилов ИА REGNUM Пётр Порошенко

«Решение об отмене вступает в силу немедленно,» — цитирует агентство слова Коменчини.

Напомним, звание почетного гражданина Вероны Порошенко получил в 2016 году за возвращение Италии украденных из веронского музея Кастельвеккьо 17 картин общей стоимостью 20 млн евро, найденных после пропажи на Украине, в Одесской области.

Инициатором «усыновления» Порошенко был мэр Вероны, решение которого вызвало бурные протесты со стороны общественных организаций области Венето, напоминавших о карательной деятельности Украины в Донбассе.