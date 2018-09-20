Москва, 20 сентября, 2018, 23:02 — ИА Регнум. Россия упустила возможность спокойного развития тесных экономических отношений с Китаем, несмотря на то, что стратегическая необходимость такого сближения осознавалась многими экспертами и политиками начиная с 1990-х годов. Об этом 20 сентября заявил секретарь президиума партии «Справедливая Россия» по международным вопросам Александр Романовичв эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

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«Кто возглавлял наше правительство в начале 2000-х? Михаил Касьянов. И тогда той элите экономической, которая в то время правила, да и той, которая сейчас остаётся у власти, всё это совсем не нужно», — заявил Романович.

По его мнению, правительство России сознательно упустило ключевые возможности для налаживания отношений с Китаем в 2000-х годах, сделав ставку на Запад, и теперь процесс укрепления сотрудничества движется гораздо сложнее и в куда менее благоприятных условиях, чем прежде.

«Только последние события, которые происходят на фоне санкций, как-то заставляют думать и что-то делать в этом отношении. Коллеги, которые занимаются китайской проблематикой, прекрасно знают историю этих взаимоотношений», — подчеркнул он.

«Важные попытки были при Примакове сделаны, когда он говорил, что Китай и Индия — то, к чему нужно стремиться. К сожалению, Примаков не долго пробыл у руля и пришли совсем другие люди», — добавил Романович.