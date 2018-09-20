Воронеж, 20 сентября, 2018, 23:01 — ИА Регнум. В автомобильной аварии на дороге Лиски-Колыбелка в Воронежской области пострадали шесть граждан Украины, заявила представитель МИД Украины Марьяна Беца 20 сентября, сообщило издание «УНН».

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Представитель МИД отметила, что пострадавшие получают всю необходимую помощь, включая помощь со стороны украинского посольства.

По данным СМИ, авария произошла около 14:00 мск. Микроавтобус столкнулся с рейсовым автобусом ПАЗ, в результате чего пострадали шесть пассажиров микроавтобуса.

По одной информации, один пассажир микроавтобуса находится в реанимации в крайне тяжёлом состоянии, остальные — в стабильном. Согласно другой информации, трое находятся в реанимации, а ещё трое — в травматологическом отделении.

Полиция расследует причины случившегося. Предварительно в ДТП виноват водитель микроавтобуса, который не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

Напомним, в ночь на 15 сентября произошла страшная авария в Ленинградской области. Столкнулись фура и микроавтобус Mercedes. В результате погибли четыре гражданина Украины — двое мужчин и две молодые женщины.

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