Москва, 20 сентября, 2018, 22:59 — ИА Регнум. Россия долгое время срывала попытки наладить эффективное экономическое сотрудничество с Китаем, и совершенно неудивительно, что теперь выстраивание связей также даётся с большим трудом — в Поднебесной привыкли строить осторожные и долгосрочные отношения, в которые необходимо инвестировать много времени и сил. Об этом 20 сентября заявил заместитель директора Института Дальнего востока РАН, доктор экономических наук, профессор Андрей Островский в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

Mil.ru Китай и Россия

«Китайцы — люди, которые просто так не доверяют, быстро переговоры с ними не проходят. Но перспектива сближения есть. и это сближение необходимо. По одной простой причине — у нас огромная общая государственная граница, под 4 тыс. километров. И есть китайская пословица, очень правильная, я считаю, что ближний сосед лучше дальнего родственника. И хотим мы этого или нет, но нужно искать точки соприкосновения», — заявил Островский.

И если, по мнению эксперта, в военно-политической сфере сотрудничество уже «вышло на самый верх» и «обе страны находятся на грани военного союза», то в экономике всё обстоит ровно наоборот.

«В 2007 году наш Минрегион с китайским государственным комитетом развития реформ подписали соглашение о сотрудничестве сопредельных территорий — северо-восток Китая, три провинции и наш Дальний Восток. Всего было около 225 проектов. Сколько из них было выполнено? В лучшем случае 10% этого объёма — и почти только с китайской стороны. У нас они не проработаны, денег нет. Взять то же строительство моста Благовещенск — Хэйхэ через Амур. Подписали соглашение, и сколько прошло лет? 24 уже. Этот мост строится, обещают к концу 2019 года, наконец, достроить. То же самое — мост Нижнеленинское — Тунцзян. Китайская сторона свою часть достроила, а российская болтается, как выбитый зуб», — подчеркнул эксперт.

«В китайской печати постоянно говорят, что в политике хорошо, в экономике —холодно. Почему в экономике холодно? Потому что мы подписываем соглашения с китайцами, но они постоянно не проработаны», — добавил он.

При этом трудности в сотрудничестве прослеживаются не только в инфраструктурных проектах, но и попытках наладить расчёты в национальных валютах.

«Мы и Китай работаем через валюту третьих стран — через американский доллар. Почему мы не можем работать напрямую, рубль/юань? Что нам мешает? Сколько мы уже собираемся? На моей памяти, с 2002 года всё собираемся», — заявил Островский.

«Ещё в 2002 году, когда был зампредседатель ЦБ Мельников, нас собирал, китаеведов, и спрашивал, как это делать. Были даже сделаны первые мероприятия — разрешили в экспериментальном порядке части китайских банков провинции Хэйлунцзян открывать счета в рублях, а части российских банков в Амурской области открывать в юанях. Эксперимент прекрасно пошёл, а с тех пор его прекратили. С тех пор прошло 16 лет и как было, так и осталось!» — подчеркнул он.

Эксперт отметил, что на этом фоне совершенно неудивительно то, сколь низки темпы роста экономического сотрудничества между двумя странами — по товарообороту Россия занимает крайне скромную позицию китайского списка.

«Объём китае-вьетнамской торговли составлял в 2017 году 170 млрд долларов. С Россией — 84 млрд. У вьетнамцев в два раза, а мы на уровне Таиланда, на уровне Голландии и меньше, чем Германия», — отметил он.