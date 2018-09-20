В Каталонии снова проходят массовые демонстрации за независимость
Барселона, Испания, 20 сентября, 2018, 23:14 — ИА Регнум. Тысячи жителей Каталонии вышли на митинги и демонстрации с требованием об отделении региона от Испании, 20 сентября передает агентство Associated Press.
Иван Шилов ИА REGNUM
Каталония
Демонстрации приурочены к годовщине массовых митингов во время борьбы за отделение от Испании, которые привели к референдуму о объявлением независимости правительством региона.
Ожидается, что самые крупные манифестации «осени протеста» в Каталонии состоятся 1 октября — в годовщину референдума 2017 года, на котором жители региона проголосовали за независимость.
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