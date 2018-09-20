Пранкеры Вован и Лексус не смогут посещать Украину ближайшие три года
Киев, 20 сентября, 2018, 23:05 — ИА Регнум. СБУ запретила въезд на территорию Украины известным российским пранкерам Владимиру Кузнецову и Алексею Столярову, сообщило 20 сентября издание «Факты».
По данным журналистов, решение в отношении телефонных хулиганов было принято в конце июля 2018 года.
В СБУ отметили, что пранкеры занимаются «антиукраинской деятельностью», кроме того, они посещали «оккупированный» Крым.
Напомним, в 2016 году Владимир Кузнецов опубликовал запись телефонного разговора с президентом Украины Петром Порошенко, который он вёл от лица президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Позже сообщение о переговорах глав государств появилось на официальном сайте президента Украины.
В дальнейшем Лексус и Вован несколько раз разыгрывали Петра Порошенко, притворяясь то генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом, то премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили.
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