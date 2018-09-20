Нижний Новгород, 20 сентября, 2018, 22:37 — ИА Регнум. В Нижегородской области неизвестные подожгли машину депутата гордумы Заволжья Андрея Мельникова (ЛДПР). Автомобиль восстановлению не подлежит, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального отделения партии.

Пресс-служба НРО ЛДПР Сгоревший автомобиль

Matiz был припаркован около дома, где проживает депутат. На капоте автомобиля имелась надпись «ЛДПР». В ночь на 20 августа автомобиль загорелся, его удалось потушить до приезда пожарных.

Пресс-служба НРО ЛДПР Надпись на капоте

По факту поджога и причинения ущерба Мельников написал заявление в полицию.

Депутат связывает произошедшее со своей политической и общественной деятельностью.

Депутат Госдумы от ЛДПР Александр Курдюмов заверил, что направит запросы в связи с происшествием в силовые структуры.

«Надеюсь, что они сработают оперативно и найдут преступников», — написал Курдюмов в одной из соцсетей.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в начале сентября неизвестные подожгли автомобиль Lexus, принадлежащий депутату муниципального совета Рыбинска в Ярославской области.