Никосия, 20 сентября, 2018, 22:27 — ИА Регнум. Провал в новом раунде переговоров по кипрскому мирному урегулированию полностью изменит саму основу диалога между сторонами, заявил во вторник, 18 сентября, президент Республики Никос Анастасиадис в интервью кипрскому информационному агентству CNA.

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Кипрский лидер добавил, что произойти это может не потому, что этого хотят греки-киприоты, а потому, что участвующие в переговорах по Кипру и иные заинтересованные стороны «могут держать на уме совершенно иные вещи».

На вопрос, считает ли он, что ситуация хоть сколько-нибудь изменилась с момента последнего раунда переговоров, завершившегося в июле 2017 года в швейцарской Кран-Монтане, президент ответил следующее: «Судя по заявлениям турецких официальных лиц или же по итогам неофициальной встречи, которую я провел с лидером турок-киприотов 16 апреля, я бы не сказал, что был достигнут ожидаемый прогресс, который побудил бы Генерального секретаря ООН созвать новую международную конференцию по Кипру».

Комментируя позицию турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, который недавно заявил о намерении увеличить численность турецких войск в северной части острова, Анастасиадис сказал, что не знал о планах Анкары. Вопрос присутствия турецких войск всегда был, пожалуй, наиболее острым и принципиальным для греческой стороны в ходе мирных переговоров. «Это не послужит ничьим интересам» — подчеркнул лидер греков-киприотов.

Анастасиадис при этом отметил, что Турция находится всего в шестидесяти километрах от Кипра, что с точки зрения современной военной техники означает — всего в нескольких секундах. «Если это касается защиты турок-киприотов, то такие меры неоправданны. А если же это делается из соображений защиты суверенитета Республики Кипр, как они выражаются, то у нас нет такой необходимости».

Ранее президент Никос Анастасиадис и специальный представитель Генсека и глава Миссии ООН на Кипре Элизабет Спехар обсудили свои ожидания в преддверии новых дискуссий по кипрской проблеме: в конце сентября оба кипрских лидера должны будут встретиться с Генеральным секретарем ОНН Антониу Гутеррешем в Нью-Йорке. А в середине октября специальный посланник ООН на Кипре Джейн Холл Лют представит в Совете Безопасности свой доклад о перспективах положительного исхода нового раунда переговоров.

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Однако, как уже заявил представитель кипрского правительства Продромос Продрому, кипрско-греческая сторона «не станет соглашаться на статус-кво и оккупацию Кипра».