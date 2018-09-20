Киев, 20 сентября, 2018, 21:53 — ИА Регнум. 20 сентября на стадионе «НСК Олимпийский» был разыгран матч в рамках 1-го тура группового этапа Лиги Европы 2018/19 между коллективами «Динамо» и «Астана». Противостояние завершилось боевой ничьей — 2:2.

Цитата из мф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР

Первый мяч на 11-й минуте забил молодой украинский атакующий полузащитник Виктор Цыганков — 1:0. Через 10 минут Марин Аничич сделал счет равным — 1:1. Голевую передачу записали на счет Жуниора Кабананги. В конце тайма Денис Гармаш вновь вывел хозяев вперед — 2:1. На 90+4-й минуте Роман Муртазаев спас очко для своей команды — 2:2.

Статистика матча («Динамо»/»Астана»)

Удары 7/8

Удары в створ 4/3

Процент владения 54%/46%

Нарушения правил 9/14

Поданные угловые ¾

Набрав 1 очко, «Астана» поднялась на 2-ю позицию в группе K. «Динамо» с тем же количеством очков идет строчкой ниже.

Стартовые составы на матч:

«Динамо»: Бойко, Пиварич, Бурда, Кадар, Кендзера, Сидорчук, Вербич, Цыганков, Гармаш, Буяльский, Русин.

«Астана»: Эрич, Рукавина, Аничич, Постников, Шомко, Кляйнхайслер, Энрике, Томасов, Маевский, Ришард, Кабананга.

Главный арбитр матча: Хагиз Озкахия.

Предупреждения: Бурда — 43, Русин — 81.

Голы: Цыганков 11 — 1:0, Аничич 21 — 1:1, Гармаш 45 — 2:1, Муртазаев 90+4 — 2:2.