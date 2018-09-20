Мадрид, 20 сентября, 2018, 21:52 — ИА Регнум. 20 сентября на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» был разыгран матч в рамках 1-го тура группового этапа Лиги Европы 2018/19 между коллективами «Севилья» и «Стандарт». Противостояние завершилось крупной победой испанского клуба.

На 8-й минуте аргентинский диспетчер Эвер Банега открыл счет — 1:0. Через 31 минуту Мусса Дженепо вновь сделал счет равным после передачи Кристиана Дуйиндамы — 1:1. В следующей атаке хозяев вышли вперед благодаря голу Франко Васкеса — 2:1. В дебюте второй половины Виссам Бен-Йеддер удвоил преимущество своей команды — 3:1. Голевой передачей отметился Гильерме Арана. Через 21 минуту Бен-Йеддер оформил дубль — 4:1. На 74-й минуте Банега также стал автором дубля, реализовав пенальти — 5:1.

Статистика матча («Севилья»/»Стандарт»)

Удары 15/5

Удары в створ 10/2

Процент владения 51%/49%

Нарушения правил 8/12

Поданные угловые 6/4

«Севилья» уверенно заняла первую позицию группы J, набрав 3 очка после первого тура. «Стандарт» без очков опустился на последнее место.

Стартовые составы на матч:

«Севилья»: Вацлик, Гомес, Кьер, Каррису, Амаду, Банега, Навас, Васкес, Арана, Бен-Йеддер, Промес.

«Стандарт»: Очоа, Фэ, Луйиндама, Каванда, Лаифис, Ванхойдсен, Са, Цимирот, Марин, Дженепо, Карсела.

Главный арбитр матча: Гедиминас Мажейка.

Предупреждения: Амаду — 2, Дженепо — 3, Меса — 32, Кьер — 38, Карсела — 59, Ванхойсден — 74.

Голы: Банега 8 — 1:0, Дженепо 39 — 1:1, Васкес 41 — 2:1, Бен-Йеддер 49 — 3:1, Бен-Йеддер 70 — 4:1, Банега 74 (пен) — 5:1.