Вашингтон, 20 сентября, 2018, 21:32 — ИА Регнум. Департамент подготовки войск и снабжения Центрального военного совета Китая и его начальник Ли Шанфу удостоились односторонних санкций Вашингтона, сообщает 20 сентября официальный сайт минфина США.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции США

За закупку российских истребителей Су-35 и ЗРС С-400 США внесли в санкционный список членов совета, который возглавляет лично председатель КНР Си Цзиньпин.

Поясняется, что эти меры приняты в рамках закона США «Противодействие противникам Америки через санкции».

При этом представитель минфина США пояснил, что главной целью этого шага является предотвращение поступления денежных средств в госбюджет Российской Федерации.