США ввели санкции против Центрального военного совета Китая
Вашингтон, 20 сентября, 2018, 21:32 — ИА Регнум. Департамент подготовки войск и снабжения Центрального военного совета Китая и его начальник Ли Шанфу удостоились односторонних санкций Вашингтона, сообщает 20 сентября официальный сайт минфина США.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
Санкции США
За закупку российских истребителей Су-35 и ЗРС С-400 США внесли в санкционный список членов совета, который возглавляет лично председатель КНР Си Цзиньпин.
Поясняется, что эти меры приняты в рамках закона США «Противодействие противникам Америки через санкции».
При этом представитель минфина США пояснил, что главной целью этого шага является предотвращение поступления денежных средств в госбюджет Российской Федерации.