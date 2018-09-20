Челябинск, 20 сентября, 2018, 21:14 — ИА Регнум. В Челябинске на смену прежним подрядчикам по вывозу мусора пришёл оператор из Магнитогорска. Сейчас из города активно вывозят мусор, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Свалки

Ранее вывозом занимался муниципальный «Городской экологический центр». Теперь к вывозу приступило ООО «Центр коммунального сервиса».

Полигон под Полетаево работает практически круглосуточно. В областном минэкологии надеются на то, что мусорную проблему в Челябинске решат до конца следующей недели.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после закрытия челябинской свалки перевозчики отказались свозить мусор на другие полигоны. Более того, особо ушлые поспешили выгружать отходы в одном из карьеров. А некоторые просто перестали вывозить мусор, в результате город стал превращаться в большую свалку.