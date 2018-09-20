Лондон, 20 сентября, 2018, 21:12 — ИА Регнум. Истребители ВВС Франции и Великобритании 20 сентября были подняты в воздух для перехвата российских военных самолётов над Северным морем, передаёт Sky News.

(сс) skeeze

По информации телеканала, французский и британский истребители в сопровождении самолётов-дозаправщиков были подняты с авиабазы после того, как два российских бомбардировщика проследовали через «различные международные воздушные пространства», мониторинг которых осуществляют партнёры НАТО.

При этом, как утверждается, российские воздушные суда не выходили на связь с управлением воздушным движением Соединённого Королевства.

Представитель ВВС Франции Сириль Дювивье прокомментировал инцидент агентству Reuters, отметив, что действия российских самолётов не представлялись враждебными, а французской и британской авиацией был задействован «стандартный механизм реагирования» в подобных ситуациях.

ВВС Великобритании, как сообщается, комментировать данную информацию отказались.

Напомним, в Министерстве обороны России ранее неоднократно заявляли, что полёты российской военной авиации осуществляются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, без нарушений границ других государств.