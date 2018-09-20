Йошкар-Ола, 20 сентября, 2018, 21:05 — ИА Регнум. Государственное собрание Марий Эл приняло закон, который обеспечит предоставление существующих мер социальной поддержки ветеранам труда и лицам, приравненным к ним, для женщин при достижении возраста 55 лет, для мужчин — 60 лет, вне зависимости от выхода на пенсию. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском парламенте.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Также получать меры поддержки имеют права лица в случае назначения им страховой пенсии ранее указанного возраста.

В частности, закон предполагает ежемесячную денежную выплату в размере 462 рублей, денежную компенсацию в размере 50% каждый месяц на оплату занимаемой общей площади жилых помещений, 50% на оплату услуг ЖКХ ежемесячно, бесплатное оказание медицинской помощи в государственных или муниципальных медицинских организациях в рамках программы государственных гарантий.

Кроме того, для людей предпенсионного возраста сохранится льгота по транспортному налогу, тариф будет рассчитываться с коэффициентом 0,5 для владельцев легковых автомобилей мощностью до 200 л.с.

ИА REGNUM напоминает, законопроект был разработал представителями партии «Единая Россия» после поручения Владимира Путина, данного во время обращения к жителям России на тему пенсионной реформы. Подобные документы разработаны и в других регионах России. К примеру, аналогичный закон уже принят в Волгоградской, Тамбовской, Калужской, Оренбуржской, Брянской областях, а также в Удмуртии и Прикамье.