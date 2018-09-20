Москва, 20 сентября, 2018, 21:03 — ИА Регнум. График мероприятий президента России Владимира Путина не подразумевает встречу главы российского государства с прибывшим в Москву командующим ВВС Израиля Амикамом Норкиным, заявил 20 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Владимир Путин

По словам Дмитрия Пескова, встреча президента России с высокопоставленным израильским военным не запланирована.

Напомним, командующий ВВС Израиля Амикам Норкин прибыл в Москву по поводу гибели российского самолета Ил-20 в Сирии, которая произошла из-за действий израильской авиации.

С ним встретились командующий ВКС РФ и представители российского Генштаба.

Как сообщало ИА REGNUM, Минобороны России считает причиной гибели Ил-20 и 15 членов его экипажа провокационные и враждебные действия ВВС Израиля, грубо нарушивших все договоренности о мерах по предотвращению воздушных инцидентов.