Вашингтон, 20 сентября, 2018, 21:03 — ИА Регнум. Интернет-гигант Google не намерен ограничивать своим разработчикам доступ к данным учетных записей пользователей своего почтового сервиса Gmail, 20 сентября передает агентство Reuters.

Technosider.com Информация

Компания, принадлежащая корпорации Alphabet, защитила свою «политику конфиденциальности» в письме Конгрессу США. В заявлении указано, что сами пользователи дают согласие на мониторинг того, как они используют данные.

Отметим, почтовым сервисом Gmail компании Google пользуется около 1,4 млрд человек во всем мире.

Читайте также: Google добавит на карты городов данные о качестве воздуха