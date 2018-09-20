Киев, 20 сентября, 2018, 21:01 — ИА Регнум. Народный депутат Украины Максим Бурбак, возглавляющий в Верховной раде фракцию «Народного фронта», призвал расследовать информацию о деньгах российского олигарха ОлегаДерипаски, которые якобы получает депутат Рады Евгений Мураев, сообщило 20 сентября информационное агентство «Униан».

Виктор Дубрей. Бочка с деньгами

"Вчера журналисты телеканала «Эспрессо» обнародовали документы, которые свидетельствуют, что Мураев получал, а, возможно, и далее получает, миллионы долларов от российского якобы олигарха Дерипаски. Перечисления осуществлялись через фирмы-прокладки в Европейском союзе», — заявил Бурбак с трибуны Верховной рады.

Депутат призвал Службу безопасности Украины проверить информацию журналистов «Эспрессо» и выразил уверенность, что деньги российского олигарха поддерживают деятельность оппозиционного телеканала NewsOne:

«Мы можем утверждать, что кремлевские миллионы долларов шли на финансирование телеканала Newsone, которым до недавних пор якобы владел Мураев».

Напомним, ранее стало известно, что национальный совет Украины по вопросам теле‑ и радиовещания по заданию СБУ проведёт внеплановую проверку телеканала NewsOne, поскольку он транслирует «клише российской пропаганды».

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