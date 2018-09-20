Осло, 20 сентября, 2018, 20:47 — ИА Регнум. Россия может провести кибератаки на Норвегию во время учений НАТО Trident Juncture, заявила 20 сентября премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Хакеры

Об этом сообщило информагентство NTB.

Кроме того, Эрна Сульберг опасается, что Норвегия может подвергнуться воздействию фейковых новостей.

«Мы должны принимать во внимание то, что Россия или любая другая страна могут захотеть испытать нас, используя фейковые новости или кибератаки во время осенних учений НАТО», — сказала норвежский премьер-министр и призвала жителей страны к бдительности в информационной сфере.

Как сообщало ИА REGNUM, крупнейшие с 2002 года учения НАТО Trident Juncture будут проведены с 25 октября по 7 ноября с участием порядка 40 тыс. военных из трех десятков государств.