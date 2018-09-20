Киев, 20 сентября, 2018, 19:55 — ИА Регнум. На Украине эксперты и политики дают оценки сегодняшнему обращению президента Петра Порошенко к парламенту. При этом они соглашаются, что его речь имела предвыборный характер.

Цитата из к/ф «Матрица». реж Братья Вачовски. 2003 . США Агент

В частности внефракционный депутат Борислав Береза признался, что его больше всего поразила «седина Порошенко».

«Мы услышали предвыборную речь. Выводы делаем сами. Единственное, что действительно поразило, так это его седина. Он совсем седой. Это увидели все», — написал Береза на своей странице в Фейсбуке.

Депутат отметил, что Порошенко часто вспоминал Россию.

Кроме того, главный редактор интернет-издания «Остров» Сергей Гармаш отметил, что не услышал в послании президента «ничего нового».

«Послушал обращение президента к парламенту. Где обещанные неожиданности? Очередное предвыборное выступление кандидата в президенты перед теле‑ и радиоаудиторией…», — написал Гармаш в Фейсбуке.

Он упрекнул Порошенко в отсутствии конкретики по вопросу Донбасса.

«Ни конкретики по Донбассу (кроме того, что альтернативы «Минску», как и прежде, нет), ни перспектив освобождения Крыма. Зато оговорка, что миротворцы ООН должны быть введены на всю территорию Украины», — добавил Гармаш.

Журналист выразил опасения в том, что на Украине всех, кто не ходит в церковь (любую) и говорит на русском языке, скоро «объявят агентами Москвы».

«И есть тревожные тенденции. Он говорит о демократии, но по количеству упоминаний томоса складывается впечатление, что те, кто не ходит в церковь (любую), скоро будут объявлены агентами Москвы. Как и те, кто говорит на русском языке. Явная подмена понятий патриотизма и национализма», — заметил Гармаш.

По его словам, в выступлении Порошенко не прозвучало перспективы победы «ни на Донбассе, ни в экономических битвах с Россией».

«Я за государственность украинского языка, я за автокефалию украинской церкви — это то, без чего не будет Украины. Но если государство ставит отделяющие нас от других стран и народов факторы выше экономического благосостояния людей и общечеловеческих ценностей, то такое государство придет к самоизоляции и саморазрушению. Потому что это работает во время войны, но нельзя воевать вечно. Люди устают от войны без перспективы победы. А мы говорим о войне, но к победе даже не стремимся. Ни на Донбассе, ни в экономических битвах с Россией. Потому военные не понимают смысла своего стояния «там», а товарооборот со страной-агрессором растет», — считает Гармаш.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября президент Украины обратился к Верховной раде с ежегодным посланием. Глава государства отметил, что «армия, язык и вера — это не лозунг, это формула современной украинской идентичности».