Зальцбург, Австрия, 20 сентября, 2018, 20:47 — ИА Регнум. Председатель Европейского совета Дональд Туск отверг предложения Лондона по соглашению о Brexit, 20 сентября передает агентство Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Туск

«Предлагаемая структура сотрудничества не будет работать, не в последнюю очередь потому, что она может подорвать единый рынок», — пояснил Туск на переговорах в Зальцбурге.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября в австрийском Зальцбурге проходит саммит с участием лидеров ЕС, центральной темой которого является выход Великобритании из Евросоюза.

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