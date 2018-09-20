Будапешт, 20 сентября, 2018, 19:28 — ИА Регнум. Правительство Венгрии осудило попытки Украины запугать венгров Закарпатья, заявил глава МИД страны Петер Сийярто 20 сентября, указано на официальном сайте венгерского правительства.

Evgeny Feldman Безвизового режима с ЕС

«Правительство не позволит украинской администрации ещё больше усугубить положение закарпатских венгров и самым решительным образом осуждает попытки запугать их», — заявил Сийярто.

В правительстве Венгрии отметили, что негодование Украины по поводу двойного гражданства жителей Закарпатья противоречит украинскому стремлению интегрироваться в Евросоюз и НАТО.

Напомним, ранее одно из украинских СМИ опубликовало видеозапись выдачи венгерских паспортов в консульстве города Берегово Закарпатской области Украины. Глава МИД Украины Павел Климкин пригрозил выслать консула из страны, на что Венгрия пообещала дать адекватный ответ.

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