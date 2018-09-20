Абердин, США, 20 сентября, 2018, 19:14 — ИА Регнум. Три человека были убиты и двое получили ранения в результате стрельбы, произошедшей на территории американского штата Мэриленд, сообщает 20 сентября портал KTLA5.

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Инцидент произошел в городе Абердин. По предварительным данным, стрельба произошла на одном из промышленных предприятий. СМИ сообщают, что полиция задержала одного подозреваемого.

Более подробной информации о происшествии пока нет.

Как сообщало ИА REGNUM, частота подобных инцидентов в США обусловлена законодательством страны и слабым контролем как за законным, так и за криминальным оборотом огнестрельного оружия