Екатеринбург, 20 сентября, 2018, 19:07 — ИА Регнум. Сити-менеджер Екатеринбурга Александр Якоб ликвидировал городской градостроительный совет. Его постановление об этом уже официально опубликовано.

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Градсовет проработал примерно три года. К его компетенциям относились рассмотрение вопросов о строительстве новых зданий и реконструкции действующих и т. д.

Отметим, сам Якоб на посту сити-менеджера находится последние дни. Уже на следующей неделе он может уйти с этой должности.