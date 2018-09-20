Исламабад, 20 сентября, 2018, 19:03 — ИА Регнум. Правительство Пакистана пригласило Саудовскую Аравию присоединиться к Китайско-пакистанскому экономическому коридору (CPEC) — части китайского мегапроекта «Шелковый путь», 20 сентября передает агентство Reuters.

Al Jazeera English Саудовская Аравия

«Саудовская Аравия — первая страна, которую мы пригласили в качестве третьего партнера в CPEC», — заявил министр информации Фавад Чаудри.

По словам Чуадри, «если на то будет воля Аллаха», благодаря участию Саудовской Аравии «в Пакистан придут очень большие инвестиции».

Читайте также: Пакистан и Китай обсудили будущее проекта «Один пояс — один путь»